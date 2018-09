"Snowvention" in der Ottakringer Brauerei: Wien rüstet sich für den Winter

Nach einem besonders heißen Sommer, freuen sich sicherlich schon einige auf kühlere Temperaturen. Um den Winter auch gebührend zu empfangen, veranstaltet der Boardsport- und Lifestylespezialist Blue Tomato eine "Snowvention" in der Ottakringer Brauerei in Wien.

Zwischen dem 5. und 7. Oktober findet in der Ottakringer Brauerei eine “Snowvention” statt. Veranstaltet wird diese vom Boardsport- und Lifestylespezialist Blue Tomato. Das Event bietet den Snowboardern und Freeskiern die Möglichkeit zum Shoppen sowie zahlreiche Workshops, Vorträge, Kids Programm, Filmpremieren und eine große Party.

“Dafür haben wir uns viele Highlights einfallen lassen und mehr als 25 angesagte Marken wie Burton, Volcom, Nitro an Bord geholt, um die Leute drei Tage lang zu unterhalten und noch gieriger auf den ersten Schnee zu machen. Die Ottakringer Brauerei bietet uns genug Platz für das volle Programm vom ‘Jib City Contest presented by Vans’ über Workshops und Vorträge bis hin zu den Markenständen, wo man bereits die neuesten Teile der Saison shoppen kann.”

Die Workshops decken wichtige Themen wie die richtige Bedienung des Lawinenverschüttetensuchgeräts unter der Leitung von Risk’n’Fun bis hin zu den Grundlagen des Splitboardens (presented by Jones) und der richtigen Wachstechnik gezeigt direkt von den Experten von Toko.

Afterhour Party mit Max Ferdinand in der Ottakringer Brauerei

Unter dem Motto „Snowvention – Snowtime“ werden einige der besten Snowboard-Movies der Saison am Freitagabend gezeigt. Anschließend folgt eine Afterhour Party mit Max Ferdinand. Am Samstag steht spät abends dann Party am Programm: “ride hard. party harder.” lautet das Motto von Blue Tomato und dafür bietet die Afterparty „Snowvention – Afterbang“, ebenso im NOX, mit feinster DJ-Musik von Lucas Prodiger, Kidd Salute und Pitchy & Scratchy sicher die ideale Gelegenheit.