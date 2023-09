SMS-Tippen oder Trinken im Auto: Das sind die häufigsten Unfallursachen

Telefonieren, SMS-Tippen doer Trinken aus einer Wasserflache sind Ablenkungen, die zu folgenschweren Verkehrsunfällen führen können.

SMS-Tippen oder andere Ablenkungen sind Unfallursache Nummer eins

Telefonieren steigert Unfallrisiko im Auto um das Vier- bis Fünffache

Auswirkungen von ablenkenden Tätigkeiten beim Autofahren

Testparcours: SMS-Tipper waren bis zu 123 Meter im Blindflug unterwegs

Auf dem Testparcours waren ein Slalom, eine Haarnadelkurve bzw. Kehre sowie eine spezielle Abstandübung zu fahren, zusätzlich war vor einem Schutzweg ein Kfz sichtbehindernd aufgestellt, an anderer Stelle ragte ein abgestellter Pannenwagen in die Fahrbahn. "Beim SMS-Lesen und -Tippen waren die Testpersonen bis zu 123 Meter im Blindflug unterwegs. Dabei fuhren zwar alle signifikant langsamer, aber keine Person verringerte das Tempo vor dem Schutzweg so, dass sie hätte anhalten können. Die meisten wären mit etwa 30 km/h mit einem Fußgänger bzw. einer Fußgängerin kollidiert", erzählte Seidenberger.

Hantieren mit Wasserflaschen: Hände bis zu 8 Sekunden nicht am Lenkrad

Aber auch vermeintlich einfache Aufgaben stellen ein großes Sicherheitsrisiko dar, wie der ÖAMTC-Test zeigte. Beim Hantieren mit und Trinken aus einer Wasserflasche hatten die Testpersonen bis zu acht Sekunden die Hände nicht am Lenkrad. "Insgesamt zeigte sich, dass die Probanden Sichthindernisse nicht ernst genug nahmen, zu wenig Abstand hielten und viele keine Notbremsung beherrschten", erklärte die ÖAMTC-Expertin. "Bei der Abstandsübung musste ein selbst gewählter Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden Auto, das spurversetzt unterwegs war, eingehalten werden. Bei einer Vollbremsung hätten 72 Prozent einen Aufprall nicht verhindert - und zwar hauptsächlich durch das totale Unterlassen oder die viel zu zögerliche Bremsung", so Seidenberger.

Selbsteinschätzung erwies sich als trügerisch

Aktuelle Verkehrssicherheits-Kampagne: "Ablenkung durch Smartphones"

"Ablenkung durch Smartphones" ist auch das Thema der aktuellen Verkehrssicherheits-Kampagne der FIA - der Fédération Internationale de l'Automobile. Das ist der internationale Dachverband der weltweiten Mobilitäts- und Automobilclubs mit Sitz in Paris. Als Gründungsmitglied trägt der ÖAMTC alle Verkehrssicherheitsinitiativen der FI. Die aktuelle Kampagne wurde in 26 Sprachen übersetzt und wird in 33 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika von den nationalen Partnerclubs mitgetragen.