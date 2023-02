Smart Meter: Rund 50% der Stromzähler in Wien bereits digital

In Wien wurden bereits rund die Hälfte der 1,6 Mio. Stromzähler auf Smart Meter, also digitale Zähler, ersetzt.

Das geht am Montag aus einer Aussendung der Wiener Netze hervor. Bis 2024 müssen Netzbetreiber in der EU ihre Stromzähler zu 80 Prozent, in Österreich zu 95 Prozent auf digitale Zähler umstellen.