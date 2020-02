Smaragd-Ohrclips und Gemälde in Wien abgängig

Die Wiener Polizei sucht nach verschwundenen Smaragd-Ohrclips und einem gestohlenen Gemälde.

Die Ermittler fahnden auch nach einem Gemälde von Josef Floch, das am 10. oder 11. Dezember des Vorjahres in der Wiener Innenstadt entwendet wurde. Ein Wert wurde in diesem Fall nicht angegeben. Von beiden gestohlenen Gegenständen wurden am Mittwoch Fahndungen auf der Homepage des Bundeskriminalamts veröffentlicht.