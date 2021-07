Slowenien möchte AKW nahe Österreichs nicht abschalten

Eine Abschaltung des AKWs Krško: Das entspricht nicht dem Willen Sloweniens. Österreich befindet sich weniger als 100 Kilometer von dem AKW entfernt.

Slowenien will an seinem umstrittenen Atomreaktor Krško festhalten. Er "arbeite auf eine sichere Art und Weise", betonte Infrastrukturminister Blaž Košorok am Donnerstag in Ljubljana vor Journalisten. Man sei sich der Gefahr von Erdbeben bewusst, allerdings habe Krško ein Erdbeben in Kroatien zuletzt gut überstanden. Kosorok bekräftigte weiters, es stehe jedem EU-Land zu, seinen "Energiemix" selbst zu bestimmen. Das AKW liegt rund 70 Kilometer von Österreich entfernt.