Slowakei meldet mehr als 9.000 Corona-Neuinfektionen

Am Samstag vermeldete die Slowakei einen neuen Rekordwert bei den Corona-Zahlen. 9.000 Neuinfektionen hat es in dem Nachbarland Österreichs gegeben.

In der Slowakei hat die Anzahl der Corona-Neuinfektionen einen Rekordwert erreicht. Innerhalb von 24 Stunden kamen 9.171 neue Fälle hinzu, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Damit lag die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen das erste Mal seit Beginn der Pandemie bei mehr als 9.000. Den Angaben zufolge waren 71 Prozent der Neuinfizierten nicht geimpft. Knapp 3.000 Menschen wurden wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt.

Während im benachbarten Österreich Corona-Regeln verschärft und ein Lockdown beschlossen wurde, hat die rechtskonservative Regierung in der Slowakei trotz steigender Infektionszahlen gerade erst einen Rückzieher von bereits beschlossenen Maßnahmen gemacht. Am Freitag gaben die Gesundheitsbehörden in Bratislava bekannt, dass die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz auf unbestimmte Zeit verschoben werde.