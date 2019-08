Slipknot kommt 2020 mit neuem Album in die Wiener Stadthalle

Für 14. Februar 2020 hat sich die US-Metalband Slipknot mit einem neuen Album für ein Wien-Konzert in der Stadthalle angekündigt.

Beim diesjährigen Nova Rock hat die US-Metalband Slipknot einen ersten Vorgeschmack auf ihr kürzlich erschienenes Album "We Are Not Your Kind" geliefert, im kommenden Jahr gibt es einen Nachschlag. Die stets mit Masken auftretende Gruppe um Sänger Corey Taylor geht auf Europatour und wird in diesem Rahmen am 14. Februar 2020 in der Wiener Stadthalle auftreten. Als Vorband fungiert Behemoth.