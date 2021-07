Sky: Zusätzlich zu Mini-Serie kommt auch Dokumentation zur Ibiza-Affäre

Sky widmet sich mit "Die Ibiza Affäre" dem Niedergang des ehemaligen FPÖ-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache. Mit dabei: Andreas Lust sowie Nicholas Ofczarek. Das ist schon bekannt - darüber hinaus gibt es aber Neuigkeiten.

Sky-Dokumentation: Investigativjournalisten im Fokus

Ansonsten rückt die Dokumentation die beiden Investigativjournalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier ins Zentrum, deren Recherchen auf Basis der Ribarich-Informationen den Ibiza-Skandal ins Laufen brachten. "Es ist zum einen Zeitgeschichte und auch ein Kriminalfall", umriss Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky, bei einer Pressekonferenz am Montag die Stoßrichtung des noch in Entstehung begriffenen Projekts, das voraussichtlich wie die Miniserie im Oktober zu sehen sein dürfte.

"Sky Nature": Naturformate spielen eine Rolle

So sollen bei "Sky Nature" Naturformate im Zentrum stehen, die nicht zuletzt die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz beinhalten. Hier findet sich etwa die Originalproduktion "SaFahri - Eine Reise zu den Elementen", bei der sich der deutsche Schauspieler Fahri Yardim auf eine vierteilige Entdeckungsreise in die Natur begibt (ab 9. September), was der 40-Jährige auch als Selbsterfahrung empfand: "Die Natur hat den Hauptdarsteller abgelöst. Das war eine fiese narzisstische Kränkung für mich, ist aber glaube ich ganz unterhaltsam." Hinzu kommen auf Sky Nature BBC-, ZDF-Enterprise- oder NBCU-Produktionen und zahlreiche Titel des Naturfilmdoyens David Attenborough.

Sky Original "Kreuzfaht in Katastrophe" in Arbeit

Nach dem Welterfolg der Realitydokuserie "Tiger King" widmet sich "Louis Theroux: Shooting Joe Exotic" deren Hauptprotagonisten, dem einstigen Privatzoobetreiber und derzeitigem Häftling Joe Exotic (ab 17. September), und auch der Klimakämpferin Greta Thunberg ist mit "A Year to Change the World" eine dreiteilige Dokureihe gewidmet. Noch in Produktion befindet sich das Sky Original "Kreuzfahrt in die Katastrophe - Die letzte Nacht der Costa Concordia", bei der das Schiffsunglück mit 32 Toten vor der Insel Giglio rekonstruiert werden soll.