Sky sichert sich die exklusiven Live-Rechte für die Premier League

Laut Sky-Angaben sollen Zusammenfassungen und Spielszenen der englischen Liga künftig im Free-TV auf Sky Sport News sowie frei empfangbar auf skysportaustria.at zu sehen sein. Für die laufende Spielzeit liegen die Premier-League-Rechte noch beim Streamingdienst DAZN.

Dr. Holger Enßlin, Geschäftsführer Sky Österreich: „Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Mo Salah, Harry Kane, Kevin de Bruyne, Leroy Sané, Ilkay Gündogan, Marko Arnautovic, Christian Fuchs, Sebastian Prödl: mit zahlreichen der besten Spieler und Trainer der Welt und vielen aus der Österreichischen und Deutschen Bundesliga und den Nationalmannschaften bekannten Gesichtern hat die Premier League in den vergangenen Jahren enorm an Attraktivität und Beliebtheit gewonnen. Wir freuen uns, unseren Kunden ab der kommenden Saison neben der UEFA Champions League, der Tipico Bundesliga, der Deutschen Bundesliga, der 2. Bundesliga und auch dem DFB-Pokal mit der Premier League einen weiteren Wettbewerb langfristig exklusiv bieten zu können, der die Fußballfans in Österreich begeistert.“

(APA/Red)