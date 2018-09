Am 8. Oktober startet die 9. Staffel der Serie "The Walking Dead".

Am 8. Oktober startet die 9. Staffel der Serie "The Walking Dead". ©SkySerienAT

Sky Night zum Start der 9. Staffel von "The Walking Dead"

Am 8. Oktober kehren die Untoten auf die Straße zurück. Weniger als 24 Stunden nach der US-Premiere sind Fans der Hitserie "The Walking Dead" zur Sky Night in das Urania Kino geladen. Bei freiem Eintritt erwartet die Serienfans die erste Folge auf der Kinoleinwand.

Es scheint tatsächlich so: Zombies verschwinden nicht. Die erfolgreiche US-Hitserie “The Walking Dead” startet mit neuen Herausforderungen in die 9. Staffeln. Ab 8. Oktober, weniger als 24 Stunden nach der US-Ausstarahlung, zeigt Fox bei Sky die neue Folge als exklusive Österreich TV-Premiere.

Im Rahmen der Sky Night am 8. Oktober können die Fans den Beginn der 9. Staffel schließlich gebührend im Urania Kino genießen. Ab da sind die Folgen immer montags um 21 Uhr auf Fox bei Sky.

Sky Night THE WALKING DEAD presented by FOX Um den Serienstart angemessen zu feiern, überträgt das Urania Kino die erste Folge der 9. Staffel am 8. Oktober. Um 21 Uhr wird die Premiere der brandneuen Staffel im Originalton auf der Leinwand zu sehen sein. Wer sich auf die erste Folge noch vorbereiten möchte, kann ab 21. September über den Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Go die Box Sets der Staffeln 1-8 anschauen.

Der Eintritt zur Premiere von der neunten Staffel “The Walking Dead” ist frei. Die Tickets können ab 19:30 abgeholt werden. Die Karten werden nach dem „First come, first served“-Prinzip vergeben. Zudem können schon im Vorfeld Fixplätze unter facebook.com/SkySerienAT ergattert werden.

Datum: 8. Oktober 2018

Wo: Urania Kino WIEN

Filmbeginn: 21 Uhr

Kartenabholung: ab 19.30 Uhr

Was: “The Walking Dead” – folge 1 der neuen 9. Staffel, OV

“The Walking Dead” Staffel 9 „The Walking Dead“ basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe von Robert Kirkman. Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe Überlebender, die nach einer Zombie-Apokalypse unter der Führung des Polizisten Rick Grimes um das tägliche Überleben kämpft.

In Staffel 8 kam es zwischen Rick und Negan zu einem explosiven Krieg. Rick und seine Verbündeten kämpften weiterhin für eine bessere Zukunft und ein freies Leben ohne Schreckensherrschaft.

In der 9. Staffel erwarten die Protagonisten ganz neue Herausforderungen. Benzin und Munition werden knapp, es muss also auf altmodische Methoden zurückgegriffen werden. Negan muss sich inzwischen als Gefangener seiner inneren Dämonen stellen, während Rick auf die gefürchteten Mitglieder der Whisperer-Gruppe trifft. Serienfans müssen sich in der neuen Staffel von beliebten Charakteren verabschieden, dürfen aber bekannten Gesichtern und Neuzugängen begrüßen.