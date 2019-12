Skifahrer aus Wien übersah Stahlseil auf Piste

Bei einem Skiunfall im Bundesland Salzburg wurde am Donnerstag ein 75-jähriger Wiener verletzt. Er war auf einer gesperrten Piste unterwegs und fuhr in ein Stahlseil.

Ein 75-jähriger Skifahrer aus Wien hat am Donnerstagnachmittag in Wagrain (Bezirk St. Johann im Pongau) ein Stahlseil übersehen, das zur Sicherung einer Pistenraupe quer über die Piste gespannt war. Er touchierte das Seil mit dem Gesicht und wurde verletzt. Das Rote Kreuz brachte den Mann in das Klinikum Schwarzach, berichtete die Salzburger Polizei.