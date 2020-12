Skelettteile nahe der A1 in Niederösterreich entdeckt

Im Bezirk Melk sind nahe der A1 Skeletteile entdeckt worden. Die Ermittlungen laufen.

In der Nähe der Westautobahn (A1) sind in Pöchlarn im Bezirk Melk Teile eines menschlichen Skeletts entdeckt worden. Der Fund datiert Angaben der Exekutive zufolge vom 18. Dezember. Am Mittwochvormittag wurden an Ort und Stelle weitere Knochenstücke gesucht. An der Aktion waren auch Diensthunde sowie der Polizeihubschrauber Libelle beteiligt.