Am Samstag heulen die Sirenen auch in Wien. ©APA/dpa

Sirenen heulen: Probealarm am Samstag in Wien

Am Samstag werden beim jährlichen Zivilschutz-Probealarm rund 8.200 Sirenen in ganz Österreich erklingen. In Wien sind über 180 Sirenen aufgestellt.

An diesem Samstag wird der jährliche Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal “Sirenenprobe” die drei Zivilschutzsignale “Warnung”, “Alarm” und “Entwarnung” ausgestrahlt werden. Dies dient zur Überprüfung der technischen Einrichtungen und soll die Bevölkerung mit diesen Signalen vertraut machen, so das Innenministerium am Mittwoch.

Probealarm am Samstag auch in Wien Das Warn- und Alarmsystem wird vom Bundesministerium für Inneres gemeinsam mit den Ämtern der Landesregierungen betrieben. Die Signale können derzeit über etwa 8.200 Feuerwehrsirenen abgestrahlt werden. Die Auslösung der Signale kann je nach Gefahrensituation zentral von der Bundeswarnzentrale im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) des Bundesministeriums für Inneres, von den Landeswarnzentralen der einzelnen Bundesländer oder den Bezirkswarnzentralen erfolgen.

Was bedeuten die Signale? Wie gesagt, beim Probealarm am Samstag herrscht keine konkrete Gefahr. Ansonsten gelten bei folgenden Signaltönen folgende Warnungen:

3 Minuten gleichbleibender Dauerton: Warnung

Ein gleichbleibender Dauerton von 3 Minuten bedeutet “Warnung” vor einer herannahenden Gefahr.

1 Minute auf- und abschwellender Heulton: Alarm

Ein auf- und abschwellender Heulton von 1 Minute bedeutet “Alarm”. Verlassen Sie die Straße und suchen Sie schützende Räumlichkeiten auf.

1 Minute gleichbleibender Dauerton: Entwarnung

Ein gleichbleibender Dauerton von 1 Minute bedeutet “Entwarnung”. Die Gefahr ist vorbei.

Drei Mal 15 Sekunden Dauerton: Signal für die Feuerwehr

Mit einem dreimaligen Dauerton von 15 Sekunden werden die Feuerwehrkräfte zu einem Einsatz zusammengezogen.