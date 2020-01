Sind die Grünen machtgeil?

Gastkommentar von Johannes Huber. Der Vorwurf, die Grünen wären um jeden Preis in die Regierung gegangen, ist aufgrund des Verhandlungsergebnisses nachvollziehbar. Er ist jedoch absurd.

Wenn man das Regierungsprogramm liest und die Ressortaufteilung studiert, kann man sich wundern darüber, womit sich die Grünen zufriedengegeben haben: Man könnte meinen, es sei ihnen alles egal gewesen und es sei ihnen nur um die Macht gegangen. Das geht jedoch zu weit: Was soll man dann im Falle der ÖVP sagen, die seit 1986 durchgehend in der Regierung sitzt und das zwischendurch auch als drittstärkste Partei getan hat (2000 bis 2003)? Oder bei den Sozialdemokraten, die summa summarum seit 1954 noch ein bisschen länger am Ruder waren als die ÖVP? Oder bei den Freiheitlichen, die es immerhin schon vier Mal dazu gebracht haben? Dagegen sind die Grünen nichts: Sie haben bisher überhaupt noch nie einer Bundesregierung angehört. Sprich: Machtgeil mögen andere sein, ihnen kann das so pauschal am wenigsten unterstellt werden.