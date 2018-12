Silvester- und Neujahrsmärkte in Wien geöffnet: Alle Standorte im Überblick

Seit 25. Dezember haben die Silvester- und Neujahrsmärkte in Wien geöffnet und bieten den Besuchern diverse Glücksbringer, Punsch und Glühwein. Hier finden Sie die Standorte im Überblick.

Am 25. Dezember öffneten die ersten Silvestermärkte mit insgesamt 300 Ständen in Wien ihre Pforten. Auf diesen Märkten werden vorwiegend Punsch, Glühwein, Zuckerwatte und diverse Glücksbringer, wie Rauchfangkehrer und Hufeisen, angeboten.

Von 27. bis 31. Dezember haben außerdem die Neujahrsmarktstände in Wien wieder geöffnet. Täglich von 06.00 bis teilweise 24.00 Uhr können an 223 verschiedenen Örtlichkeiten in Wien Glücksbringer und Bedarf für Silvesterfeiern erworben werden.