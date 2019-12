Silvester: Rekord bei mobiler Datenübertragung erwartet

Auch heuer wird zu Silvester wieder ein neuer Rekord bei mobiler Datenübertragung erwartet.

Waren es Anfang des Jahrtausends noch die SMS, sind es heute vor allem Gespräche bzw. Nachrichten via Video, die die Netze in den Silvesternächten auf den Prüfstand stellen, so das Forum Mobilkommunikation (FMK) am Freitag.