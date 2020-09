"Silent Waltz": Wiener Tanzschulen laden zum Tanz-Event im Stadtpark

Am 26. September laden die Wiener Tanzschulen um 15 Uhr zum "Silent Waltz" vor dem Johann-Strauß-Denkmal im Stadtpark. Dresscode gibt es keinen, die Teilnahme ist kostenlos.

In Corona-Zeiten ist das Tanzen unter freiem Himmel geradezu ideal. Am 26. September wird der Wiener Stadtpark deshalb offiziell zum Outdoor-Tanzparkett. Von 15 bis 17 Uhr kann dort getanzt werden - zur Musik, die über Funkkopfhörer zu den Tänzern übertragen werden. Aktuell ist eine Voranmeldung unter www.wiener-tanzschulen.at oder www.freizeitbetriebe-wien.at/?Veranstaltungen notwendig.

Tänzer dürfen sich auf mitreißenden Musik-Mix freuen

„Gerade weil in Zeiten von Corona das Freizeitvergnügen in manchen Hinsichten zu kurz kommt, ist es den Wiener Tanzschulen ein Anliegen, dem Wiener Publikum verstärkt Gelegenheiten zum Tanzen im öffentlichen Raum zu bieten.“, so Karin Lemberger, Präsidentin des Verbandes der Tanzlehrer Wiens und Ausschussmitglied in der WKW Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe für Tanzschulen.