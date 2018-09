Silent Waltz verwandelt Wiener Stadtpark in Open-Air-Ballsaal

Die Wiener Tanzschulen bitten am 29. September zum Silent Waltz in den Wiener Stadtpark. Vor dem Johann-Strauß-Denkmal kann dann zu Walzer-, Rumba- und Cha-Cha-Cha-Klängen getanzt werden. Das Besondere daran: Die Tanzmusik wird mittels Funkkopfhörern übermittelt.

Am Samstag, den 29. September, erklären die Wiener Tanzschulen, in Kooperation mit der Fachgruppe der Freizeit-und Sportbetriebe der WKW, den Stadtpark zum Tanzparkett. Die Tanzmusik kommt beim Silent Waltz jedoch nicht aus Lautsprechern, sondern wird an die Funkkopfhörer der tanzenden Paare übertragen.