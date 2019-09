"Silent Waltz": Open-Air Tanzvergnügen im Wiener Stadtpark

Am 28. September laden die Wiener Tanzschulen zum "Silent Waltz" im Wiener Stadtpark ein. Zwischen 15 und 17 Uhr kann unter freiem Himmel getanzt werden.

"Silent Waltz" in Wien: Musik kommt über Funkkopfhörer

Wie der Name bereits verrät, wird beim Silent Waltz die Tanzmusik nicht aus den Lautsprechern kommen, sondern wird an die Funkkopfhörer der Tänzer übertragen. Hundert Kopfhörer stehen dafür zum Ausleihen bereit. Für alle Standard- und lateinamerikanischen Tänze wird es passende Musik geben. Außerdem wird utner fachkundiger Anleitung auch eine klassische Quadrille getanzt. Sowohl die Tanzenden als auch die Zuschauer können sich mit Niemetz Schwedenbomben stärken. Dresscode gibt es bei dem Tanzvergnügen im Wiener Stadtpark keinen.

Wiener Stadtpark wird zu Open-Air-Tanzparkett



Weltweit sind "Silent Events" beliebte Veranstaltungen. Dabei wird die Musik oder die Stimme über Kopfhörer an die Teilnehmer übertragen. So wird eine einzigartige Atmosphäre generiert. „Wien gilt weltweit als Stadt der Musik und des Tanzes. Deshalb ist es den Wiener Tanzschulen ein Anliegen, dem Publikum auch verstärkt Gelegenheiten zum Tanzen im öffentlichen Raum zu bieten. Unser „Silent Waltz“ im Stadtpark am 28. September ist ein gelungenes Beispiel für unser vielfältiges Tanzangebot – auch Open Air, außerhalb der Tanzschule“, sagt Karin Lemberger. Lemberger ist Präsidentin des Verbandes der Tanzlehrer Wiens und Ausschussmitglied in der WKW Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe für Tanzschulen.