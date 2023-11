Signa schweigt: Bleibt Rene Benko nun doch?

Die Zukunft von Rene Benko, dem Gründer der Signa-Gruppe, bleibt weiterhin unklar, da das Unternehmen bislang keine Stellungnahme zu seinem Rückzug veröffentlichte.

Das Tauziehen um die Zukunft der schlingernden Signa-Gruppe rund um Firmengründer Rene Benko geht weiter. Der von Signa-Holding-Mitgesellschafter Hans-Peter Haselsteiner am vergangenen Freitag angekündigte Rückzug von Benko ist weiterhin offen.

Weiter Warten auf Signa-Statement zu Zukunft von Rene Benko

Einige Signa-Mitgesellschafter hatten vergangene Woche in einem persönlichen Schreiben den Rückzug von Benko als Signa-Lenker, die treuhändische Übergabe seiner Stimmrechte und die Einsetzung des deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigten gefordert. "Dieser Wunsch wurde von Rene Benko einmal grundsätzlich positiv beantwortet und seine Bereitschaft ist evident", sagte Haselsteiner dem Ö1-"Mittagsjournal" am vergangenen Freitag. "Es ist klar, er ist bereit, das zu unterschreiben. Er möchte nur von seiner Seite her wissen, ob die Gesellschafter mit einer solchen, mit einer solchen weitgehenden Lösung auch bereit wären, einen Beitrag zu leisten zur Sanierung der Gruppe."