Signa Prime und Development: Wichtige Hauptversammlungen

Bei den außerordentlichen Hauptversammlungen von Signa Prime und Signa Development am Mittwochvormittag werden wichtige Entscheidungen für die insolventen Gesellschaften getroffen.

So müssen nach den Gläubigern nun auch die Aktionäre den Sanierungsplänen und Treuhandlösungen der beiden Signa-Kerngesellschaften zustimmen. Lehnen die Aktionäre diese Pläne ab, droht den Unternehmen der Konkurs.

Es soll auch positive Nachrichten geben

Hauptversammlungen bei Signa Prime und Development

Der Sanierer Erhard Grossnigg, der seit Anfang Dezember als Vorstand fungierte, hat nach den Aufräumarbeiten in beiden Gesellschaften ebenfalls seinen Rücktritt angekündigt. Im Rahmen der Hauptversammlungen müssen also neue Aufsichtsräte gewählt und in weiterer Folge ein neuer Vorstand ernannt werden.