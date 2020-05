Siebenköpfige Bande beging zahlreiche Diebstähle in Einkaufsmärkten

Die Polizei konnte eine Bande ausforschen, die in sechs Bundesländern zahlreiche Gelddiebstähle verübt haben soll. Mit der Beute finanzierte man sich offenbar den Lebensunterhalt, Glücksspiel, Drogen und Urlaube.

Nach 25 Einbrüchen in Kassen von Einkaufsmärkten in sechs Bundesländern macht die Polizei eine siebenköpfige Bande für die Taten verantwortlich.

Drei Mitglieder sitzen bereits in U-Haft, vier weitere wurden nun ausgeforscht, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Bei den Einbrüchen war ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden.

Polizei kam Bande nach missglücktem Diebstahl auf die Spur

Die Serie hatte am 6. September des Vorjahres begonnen und bis zur Festnahme dreier Verdächtiger nach einem missglückten Versuch in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) am 23. Dezember gedauert. Tatorte befinden sich im Burgenland sowie in Niederösterreich, Wien, Steiermark, Oberösterreich und Tirol.