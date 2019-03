Sicherungshaft: Kritik von VfGH-Präsidentin

Leise Kritik an den Plänen der Regierung für eine Sicherungshaft kam von der VfGH-Präsidentn Brigitte Bierlein.

Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Brigitte Bierlein, übt leise Kritik an den Plänen der Regierung für eine Sicherungshaft für potenziell gefährliche Asylwerber. “Seit 1998 gilt in Österreich ein modernes Verfassungsgesetz, das eine Präventivhaft nicht kennt. Und das ist gut so”, sagt Bierlein in einem Interview für die Jubiläumsausgabe der “Presse am Sonntag”.