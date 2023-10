Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen werden verstärkt

Das Bundesheer verstärkt bis Ende November die Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen.

Soldaten übernehmen Aufgaben der Exekutive

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte in einer Stellungnahme, dass angesichts der aktuellen Lage die Sicherheit besonders schutzwürdiger Objekte durch die Aufstockung des Personals verstärkt wird. Die Präsenz der Soldaten zielt darauf ab, nicht nur die Sicherheit und den Schutz der jüdischen Gemeinde zu gewährleisten, die ein unverzichtbarer Teil Österreichs ist, sondern auch das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu erhöhen.

Jüdische Einrichtungen werden verstärkt bewacht

Bereits in den Jahren 2016 und 2017 unterstützte das Bundesheer in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium die Bewachung schutzwürdiger Objekte. Im Jahr 2020 begannen Assistenzsoldaten mit dem Objektschutz im Rahmen der Pandemiebekämpfung. Der letzte sicherheitspolizeiliche Assistenzeinsatz, bei dem die Militärpolizei verstärkt eingesetzt wurde, fand in den Jahren 2020 und 2021 statt, insbesondere als Reaktion auf den Terroranschlag vom 2. November 2020 in Wien.