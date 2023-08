Sicherheitsbedenken: USA erschweren Einreise für ungarische Staatsbürger

Mit sofortiger Wirkung erschweren die USA die visafreie Einreise für ungarische Staatsbürger. Die US-Botschaft in Budapest teilte dies am Dienstag mit der Begründung, dass Ungarn zwischen 2011 und 2020 fast eine Million ungarische Staatsbürgerschaften vergeben habe, ohne entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zur Überprüfung der Identitäten der Neu-Staatsbürger ergriffen zu haben, mit.

Spannungen: Ungarn sieht US-Reisebeschränkung als Rache-Akt

"Die US-Administration von Präsident Joe Biden übt Rache an den Ungarn", heißt es laut ungarischer Nachrichtenagentur MTI in einer Reaktion des ungarischen Innenministeriums. Die USA hätten von Ungarn die Daten der Auslandsungarn mit doppelter Staatsbürgerschaft gefordert. Doch dieser Forderung sei Ungarn nicht nachgekommen, weil es hier um die Sicherheit der Auslandsungarn ginge, so die Erklärung.

Die Regierung des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban vergibt seit 2011 ungarische Staatsbürgerschaften an ethnische Ungarn im Ausland. In den Genuss dieser Regelung kamen auch Menschen mit nicht nachweislichen ungarischen Wurzeln in der Ukraine, in Russland und in anderen post-sowjetischen Ländern.