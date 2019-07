Shopping-Center und online: So kauft die österreichische Jugend ein

Das Kaufverhalten der heranwachsenden Generation krempelt den Handel um. Mehr als die Häufte hat bereits ein Produkt gekauft, nachdem es von einem Online-Promi beworben wurde.

Die heranwachsende Generation von Käufern krempelt den Handel um. Die Jugend spricht stark auf das Internet an. "Mehr als die Hälfte der Befragten hat bereits zumindest einmal ein Produkt gekauft, weil es von einem Online-Promi beworben wurden", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Immerhin 8 Prozent hätten schon einmal direkt auf der Website eines Influencers geshoppt.

Einkaufszentren mit 26 Prozent auf Platz 1



Jugendliche gehen beim Shoppen besonders gern in Einkaufszentren (26 Prozent) - oder eben ins Internet: 22 Prozent holen sich ihre Produkte per Desktop bzw. Notebook im Webshop. Mit großem Abstand dahinter folgen Einkaufsstraßen (13 Prozent) und Einkäufe im Internet, die via Smartphone getätigt werden (12 Prozent). 11 Prozent kaufen am liebsten im Supermarkt oder beim Diskonter ein, 7 Prozent in Geschäften, die nicht direkt auf einer Einkaufsstraße liegen, und 9 Prozent "woanders", so das Ergebnis einer Umfrage unter 505 Vertretern der sogenannten Generation Z, die der Handelsverband gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Mindtake Research im Juni online durchführte.