Sexuelle Übergriffe bei Partys: Wiener Polizei gibt Präventionstipps

Das Partyleben ist nach über einem Jahr Pandemie wieder zum Leben erwacht, Nacht- und Gastronomielokale haben wieder geöffnet. Dies birgt auch Gefahren durch sexuelle Übergriffe in sich - die Polizei warnt.

"Die ausgelassene Geselligkeit birgt mit steigendem Alkoholkonsum aber leider immer wieder das Risiko für sexuelle Grenzverletzungen", heißt es in einer Aussendung der Wiener Polizei vom Montag, in der sie Frauen und Mädchen einige Präventionstipps an die Hand gibt.