Sexuelle Belästigung: AK Wien und Gewerkschaft vida für mehr Maßnahmen

Die Arbeiterkammer Wien zusammen mit der Gewerkschaft vida hat vermehrt Vorfälle sexueller Belästigung am Arbeitsplatz in den vergangenen Jahren festgestellt.

AK Wien fordert Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung

"Wir merken, dass viele Betriebe bei einem Vorfall von sexueller Belästigung nicht so richtig wissen, wie sie darauf reagieren sollen", sagte Ludwig Dvořák, Leiter der arbeitsrechtlichen Beratung der AK Wien, am Freitag auf einer Pressekonferenz. Das liege zum Einen daran, dass Übergriffe "zum Teil tatsächlich als Normalität wahrgenommen werden", zum anderen seien Unternehmen oft nicht ausreichend auf solche Situationen vorbereitet. "Es muss strukturell Vorsorge getroffen werden", so Dvořák. Notwendig seien verbindliche Normen in den Kollektivverträgen aber auch im Gesetz. So fordert die Arbeiterkammer etwa eine Erhöhung des Schadenersatzes auf mindestens 5.000 Euro, wenn Betriebe nachweislich keine Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung gesetzt haben.