Sexuelle Belästigung in NÖ: Weitere Opfer in Wien und Burgenland vermutet

Ein 25-Jähriger, der am vergangenen Donnerstag wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung in seinem Heimatbezirk Gänserndorf festgenommen wurde, könnte nach Angaben der LPD NÖ auch verantwortlich für Fälle in Wien und im Burgenland sein. Um mögliche weitere Opfer ausfindig zu machen, hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg die Veröffentlichung eines Lichtbildes des Beschuldigten angeordnet.

Zu sechs Vorwürfen ist der 25-Jährige geständig. Er hat demnach vom 13. bis 22. September Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 38 Jahren im Umfeld des Gänserndorfer Bahnhofsareals, in einer Hundezone in der Bezirksstadt sowie in einem Fall in Leopoldsdorf im Marchfelde sexuell belästigt und teils leicht verletzt. Drei der ihm angelasteten Taten hat der Beschuldigte der Polizei zufolge am Dienstag vergangener Woche in der Früh verübt. Zwei Tage später klickten die Handschellen. Der Niederösterreicher wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.