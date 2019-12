Sexuelle Belästigung am Wiener ImPulsTanz-Festival: Prozess

Ein 31-Jährige musste sich heute am Wiener Landesgericht verantworten, da er eine Frau beim Wiener ImPulsTanz-Festival sexuell belästigt haben. Die Verhandlungen wurden vertagt.

Eine 26-jährige Frau, die am 27. Juli 2019 im Burgtheater eine Veranstaltung des Wiener ImPulsTanz-Festivals besucht hatte, ist dabei mehrfach von einem Mann sexuell belästigt worden. Dieser stellte das am Montag am Landesgericht in Abrede: "Ich habe sie nicht belästigt. Ich wollte sie kennenlernen." Er habe mit der jungen Frau "nur tanzen wollen. Das hat sie aufgeregt."