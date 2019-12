Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Neue Hotline für Betroffene

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ein weitverbreitetes Problem. Die Arbeiterkammer und der Verein Sprungbrett schaffen nun Abhilfe - mit einer neuen Hotline für Betroffene.

56 Prozent aller Arbeitnehmerinnen wurden bereits am Arbeitsplatz sexuell belästigt (Arbeitsklimaindex AK Oberösterreich 2018).

Neue Hotline für Betroffene sexueller Belästigung

AK Präsidentin Renate Anderl: "Die AK kann den Betroffenen Rechtsschutz vor dem Arbeits- und Sozialgericht bieten. Die Betroffenen brauchen aber über die rechtliche Hilfe hinaus mehr. Dafür haben die AK Wien gemeinsam mit dem Verein Sprungbrett das Projekt, Act4Respect‘ ins Leben gerufen: Es gibt eine Hotline für Betroffene sowie Angebote für Unternehmen und Wiener Berufsschulen, um sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vorzubeugen."

Die Telefonberatung ist österreichweit unter der Nummer 0670 600 70 80 jeden Montag von 11 bis 14 Uhr und jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr erreichbar. Für Betroffene und Angehörige in Wien gibt es auch Einzelberatung. Zur Prävention werden Sensibilisierungsworkshops mit Lehrlingsgruppen an Berufsschulen durchgeführt sowie Informationsveranstaltungen für Wiener Unternehmen und Berufsschulen. Aus den Erfahrungen des Projekts wird ein Leitfaden für Unternehmen zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verfasst.