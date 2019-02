Sexualkundeverein TeenSTAR weiterhin aktiv

TeenSTAR, ein christlicher Sexualkundeverein, darf weiterhin an Schulen tätig sein. Eine Evaluierung der Tätigkeiten werden demnächst abgeschlossen.

Der christliche Sexualkundeverein TeenSTAR darf nach wie vor an Schulen tätig sein. Eine Evaluierung von dessen Tätigkeit werde erst demnächst abgeschlossen sein, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Bildungsministerium. Kritik dafür kommt von der SPÖ, den NEOS und der Homosexuellen Initiative (HOSI).

Im Vorjahr hatten Unterlagen des Vereins für Aufsehen gesorgt, in denen etwa natürliche Familienplanung und kein Sex vor der Ehe propagiert wurden. Die sexuelle Orientierung soll demnach durch eine Kombination aus Therapie, Selbsthilfegruppen und Seelsorge veränderbar, Masturbation schädlich sein. TeenSTAR selbst hatte argumentiert, dass diese Schulungsunterlagen “gerade im Hinblick auf die Thematik der Homosexualität veraltet und seit Monaten in Überarbeitung” seien.

Das Ministerium kündigte daraufhin die Überprüfung aller relevanten Materialien und Methoden von TeenSTAR an. Gleichzeitig schloss man aus, dass der Verein mit den betreffenden Unterlagen weiter an Schulen tätig sein könne. Sollte das Konzept aber adaptiert und kritisierte Inhalte geändert werden, wäre grundsätzlich ein weiterer Einsatz an Schulen möglich.