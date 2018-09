"Sextortion": Mann aus Bezirk Mödling im Internet erpresst

Die neueste Form der Erpressung im Internet heißt "Sextortion". Nun kam es auch zu einem Fall im Bezirk Mödling in Niederösterreich.

Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling wurde am 23. August 2018 ein Opfer von “Sextortion”. Zuvor hatte er eine Freundschaftsanfrage der ihm unbekannten “Laura” bestätigt. Im anschließenden Videochat entblößte sich der Mann vor ihr. Für die Lösung der Aufzeichnung verlange “Laura” anschließend wiederholt mehrere tausend Euro. Ansonsten wolle sie das Video veröffentlichen.

Schließlich überwies der 43-Jährige einen dreistelligen Betrag. Am 10. September erstattete der Mann schließlich Anzeige, nachdem die erpresserischen Forderungen weitergegangen waren.

“Sextortion” nimmt weltweit zu

Die Erpressungsmethode im Internet ist weltweit am Zunehmen. Attraktive Unbekannte animieren ihre Opfer, nackt in Videochats zu posieren oder sexuelle Handlungen an sich durchzuführen. Die Täter nehmen die Bilder und Videos auf und versuchen die Opfer damit zu erpressen. Sie fordern Geld, um die Aufnahmen nicht zu veröffentlichen. Scham und Angst sind dabei oft wichtige Druckmittel.