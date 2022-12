Serieneinbrecher verkaufte Diebesgut online

Kellerabteile in Niederösterreich und dem Burgenland waren das Ziel eines 27-jährigen Serieneinbrechers. Er ließ E-Bikes, Fahrräder und E-Scooter mitgehen und verkaufte das Diebesgut anschließend online.

Ein 27-Jähriger soll für insgesamt 50 Einbrüche in Niederösterreich und dem Burgenland verantwortlich sein. Laut Polizeiangaben vom Donnerstag beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 46.000 Euro. Der teilweise geständige slowakische Staatsbürger wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

27-Jähriger soll 50 Einbrüche in NÖ und dem Burgenland begangen haben

Vorgegangen ist der Mann bei seinen kriminellen Aktionen nach Polizeiangaben stets gleich. Verübt wurden Einbrüche in Kellerabteile von Mehrparteienhäusern. Gestohlen wurden dort hochpreisige E-Bikes, Fahrräder, E-Scooter sowie Werkzeug. Das erlangte Diebesgut bot der 27-Jährige auf einer slowakischen Onlineplattform an.

Die Tatorte liegen in Bruck a. d. Leitha, Sommerein, Maria Lanzendorf, Mannersdorf (alle Bezirk Bruck a. d. Leitha), Wiener Neustadt, Mistelbach, Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt), Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See), Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) sowie in der Schwechater Katastralgemeinde Mannswörth.