Serieneinbrecher im Raum Wiener Neustadt gefasst

Die Polizei NÖ konnte eine Einbruchserie in Gastrobetriebe im Raum Wiener Neustadt klären. Ein 44-Jähriger begang in den vergangenen Wochen gleich mehrere Coups.

Ein Serieneinbrecher soll es in den vergangenen Wochen auf Gastrobetriebe im Raum Wiener Neustadt abgesehen haben. Polizeiangaben zufolge stieg der 44-Jährige in sechs Objekte ein.

Die Bilanz: Fünf vollendete Einbruchsdiebstähle sowie ein Versuch, Gesamtschadenssumme etwa 8.000 Euro. Der Beschuldigte wurde festgenommen und am Donnerstag in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Er war geständig.

Serieneinbrecher war auf Gastrobetriebe in NÖ spezialisiert

Besonders aktiv war der Beschuldigte in der Nacht auf Montag. Binnen weniger Stunden verübte der Niederösterreicher Einbrüche in Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) sowie in zwei Objekte in Wiener Neustadt.