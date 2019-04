Seriendieb bockte Pkw in Wien & NÖ mit Feuerlöschern auf und stahl Reifen

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei NÖ einen 51-jährigen Seriendieb festnehmen. Dem Mann werden zahlreiche Delikte in Wien und NÖ zur Last gelegt.

Die Polizei NÖ konnte einen 51-jährigen ungarischen Staatsbürger ausforschen, der beschuldigt wird, in Wien (Meidling, Liesing, Favoriten und Simmering) und Niederösterreich (Mödling und Schwechat) insgesamt zehn Einbruchsdiebstähle, 16 Diebstähle, vier Sachbeschädigungen und vier Urkundenunterdrückungen begangen zu haben.

Im Rahmen der akribisch geführten Ermittlungen konnten die Bediensteten des Landeskriminalamtes den Beschuldigten ausforschen und die Staatsanwaltschaft Wien erließ in weiterer Folge einen europäischen Haftbefehl.

Beschuldigter verursachte 130.000 Euro Schaden

Im Dezember 2018 konnte der Beschuldigte in einer Wohnung in Budapest festgenommen, nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Wien Josefstadt überstellt werden. Er zeigte sich zu den ihm vorgeworfenen Delikten geständig. Es entstand ein Sachschaden von rund 130.000 Euro.