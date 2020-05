Serien-Einbrecher in NÖ wurde Verkehrskontrolle zum Verhängnis

Montagabend ist ein mutmaßlicher Einbrecher bei einer Verkehrskontrolle in Purkersdorf im niederösterreichischen Bezirk St. Pölten geschnappt worden. Laut LPD NÖ bestand gegen den 56-jährigen rumänischen Staatsbürger ein EU-Haftbefehl. Er wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Dem Mann werden aufgrund der Spurenauswertung fünf Firmeneinbrüche zur Last gelegt. Er soll demnach Mitte April in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) und bereits Anfang Februar einmal in Felixdorf sowie dreimal in Katzelsdorf (jeweils Bezirk Wiener Neustadt) zugeschlagen haben. Der 56-Jährige erbeutete laut Polizei lediglich 550 Euro Bargeld, richtete jedoch Sachschaden von 26.000 Euro an.