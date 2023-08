Serena Williams zweite Tochter ist geboren: So heißt sie

Tennis-Star Serena Williams ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die 41-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Foto des Babys mit ihr, ihrem Ehemann Alexis Ohanian und ihrer ersten Tochter Alexis Olympia. In der Bildunterschrift verriet sie auch den Namen der zweiten Tochter.

Ohanian postete weitere Bilder. "Serena Williams, du hast mir nun ein weiteres unvergleichliches Geschenk gemacht, du bist jetzt die GMOAT", schrieb er, eine Abkürzung für "Greatest Mother of All Time" ("Größte Mutter aller Zeiten"). "Ich werde niemals den Moment vergessen, in dem ich Olympia Ohanian ihre Baby-Schwester vorstellen durfte", ergänzte Ohanian.