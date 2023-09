September bringt nächsten Preisschock beim Einkauf

Für Konsumenten sind die Teuerungen ein Preisschock, denn im Vergleich zu 2021 sind die Erhöhungen inzwischen alarmierend: Der Einkaufskorb verteuerte sich laut AK Preismonitor in zwei Jahren um durchschnittlich rund 43 Prozent.

AK Preismonitor: Billige Produkte im September im Preishoch

Im September 2022 kostete ein Einkaufskorb mit preiswertesten Produkten durchschnittlich 68,10 Euro, im September 2023 stieg der Preis auf durchschnittlich 73,30 Euro (plus 7,6 Prozent). Viele günstige Lebens- und Reinigungsmittel sind nach wie vor spürbar teuer für Konsumenten.

Preise in Wiener Supermärkten und Diskontern verglichen

Zum AK Preismonitor: Zwischen 4. und 7. September wurden 40 preiswerteste Lebens- und Reinigungsmittel bei sieben Supermärkten und Diskontern in Wien (Billa, Billa Plus, Spar, Interspar, Hofer, Penny und Lidl) erhoben. Bei den Produkten wählte die AK das preiswerteste, erhältliche Angebot (also das mit dem günstigen Grundpreis). Aktionen sind berücksichtigt, nicht aber Kundenkarten- oder Mengen-Vorteilspreise.