Seniorenvertreter unzufrieden nach Treffen mit Regierung

Bei einem Treffen der Seniorenvertreter mit Finanz- und Sozialministerium, blieben die Zusatzwünsche der Pensionistenorganisationen vorerst unerfüllt. Nun seien weitere "intensive" Verhandlungen notwendig, so die Seniorenvertreter.

Pensionsanpassung für 2024 bei 9,7 Prozent

Seniorenvertreter fordern Maßnahmen gegen Verluste für Neupensionisten

Dabei geht es etwa um die Frage der Aufwertung der Gutschrift am Pensionskonto, damit nicht von Anbeginn der Pension hohe Verluste für die Neupensionistinnen und Neupensionisten entstehen. Hier wird laut Regierungsvertretern noch an Modellen und Lösungen gefeilt, hieß es in der Aussendung. Was die Aliquotierung, also die prozentuell nur anteilige Pensionsanpassung im ersten Pensionsjahr betrifft, verlangten Kostelka und Korosec eine dauerrechtliche Abschaffung. Dies sei mit Hinweis auf ein noch ausstehendes Urteil des Verfassungsgerichtshofes ohne Ergebnis verlaufen. Nach Angaben der Seniorenvertreter wurden von den Ministern weitere Gespräche zeitnah zugesichert. Es würden auch intensive Verhandlungen notwendig sein, meinte Kostelka und Korosec.