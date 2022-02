Seniorenrat will Lockerung bei Heimbesuchen

Der Seniorenrat will Erleichterungen für den Besuch in Senioren- und Pflegeheimen sehen.

In einem Brief an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) fordern die beiden Seniorenrats-Präsidenten Ingrid Korosec (ÖVP) und Peter Kostelka (SPÖ), dass unter Beibehaltung der 2G-Regel für den Zutritt ein gültiger Antigen-Test ausreicht. Außerdem sollen die Zutrittsregeln in ganz Österreich vereinheitlicht werden.