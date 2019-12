Seniorenermäßigung bei Öffis: Altersgrenze steigt auf 64 Jahre

Ab 1. Jänner steigt die Altergrenze für Seniorenermäßigungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln auf 64 Jahre. Davon betroffen sind etwa auch die Wiener Linien und die ÖBB.

Seniorenermäßigung: Altersgrenze wird alle zwei Jahre erhöht

Erhöhung auf 64 Jahre "ungerecht"

Korosec findet es ungerecht, dass Personen, die bereits in Pension, aber noch keine 64 Jahre als sind, keine Ermäßigung bekommen, da sie in der Regel ein deutlich geringeres Einkommen haben als aktiv Erwerbstätige. Die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes forderte am Montag in einer Aussendung, dass Pensionisten, die noch nicht 64 sind, auch die Ermäßigung bei öffentlichen Verkehrsmitteln in Anspruch nehmen können. Damit würde insbesondere Frauen geholfen, deren gesetzliches Pensionsalter bei 60 Jahren liegt.