Seniorenbund fordert Corona-tests für 24-Stunden-Pflegekräfte

In der 24-Stunden-Betreuung herrscht derzeit steigender Personalnotstand. Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec fordert nun flächendeckende Corona-Test für Pflegekräfte.

Ein Kippen der aktuellen Betreuungssituation in den kommenden Wochen müsse unbedingt verhindert werden. Für die Pflegekräfte wünscht sie sich flächendeckende Tests.

Flächendeckende Tests für 24-Stunden-Pflegekräfte gefordert

"Pflegerinnen, die einen negativen Covid-19-Test vorweisen können, der nicht älter als vier Tage ist, können bereits jetzt einreisen und zu arbeiten beginnen", lobt sie die bisherigen Bemühungen des Gesundheitsministeriums für eine Sonderlösung. "Da aber auch in den Nachbarländern Tests schwer beizukommen ist, können viele Pflegerinnen diese nicht selbst oder mit Unterstützung ihrer Arbeitgeber organisieren", kritisierte Korosec am Sonntag in einer Mitteilung und fordert: "Wir brauchen deshalb unbedingt flächendeckende Tests für diese Betreuungskräfte und zwar sofort bei Grenzübertritt."