Senioren und Studenten: Das Mehrgenerationenleben in der Residenz Josefstadt

Fröhliche und freundliche Atmosphäre herrscht in der Residenz in Wien-Josefstadt, wo Studenten und Senioren ihren Alltag teilen. Das Projekt wurde vor wenigen Jahren geplant und kommt bei den Bewohnern sehr gut an.

„Wir sind eine lebendige Residenz“, freut sich Direktorin Brigitta Hartl-Wagner. „Und: wir sind ein Mehrgenerationenhaus“, fügt sich gleich hinzu. vor wenigen Jahren wurde die Residenz geplant und es wurde bald klar, dass sich daraus ein Mehrgenerationenhaus ergeben wird. Bereits seit rund drei Jahren wohnen hier nicht nur Senioren, sondern auch ein Studentenpaar. Ein Kindergarten und ein Ärztezentrum sind ebenfalls untergebracht.

An der Rezeption sieht man regelmäßig die Kinder aus dem Kindergarten, die bereits ungeduldig auf „ihre“ Residentin, Frau Weiss, warten, die ihnen oft stundenlang vorliest. Für die 89jährige Dame ist dies eine Herzensangelegenheit, denn sie liebt Kinder und das Vorlesen.

Seit kurzem wohnt auch ein Studentenpaar in einem 60 m² großen Appartement in der Residenz. Aurora und Wolf (beide 22), haben das Angebot des gemeinnützigen Vereines WGE!- Gemeinsam wohnen, mit dem die Senioren Residenz zusammenarbeitet, entdeckt und waren begeistert. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, unbelegten Wohnraum zu nutzen, indem er für ältere Menschen und Seniorenwohnhäuser passende Wohnpartner – primär Studenten – sucht. Diese erhalten kostengünstige Zimmer oder Appartments und verbringen darüber hinaus Zeit mit ihren “Gastgebern” und können diese im Alltag unterstützen.

Studenten und Senioren: Die Vorteil an dem Projekt in der Josefstadt Monatlich zahlen die beiden Studenten einen Kostenbeitrag von EUR 500,00. Sie verpflichten sich auch, jede Woche mindestens 5 Stunden mit und für die Senioren zu verbringen und diese zu unterstützen. Wolf, der an der Technischen Universität Informatik studiert, wird den Residenten bei PC Problemen behilflich sein und auch einen Kurs anbieten. Aurora kommt aus Venedig, studiert Architektur an der Technischen Universität und spricht Italienisch, Englisch und Deutsch.Sie wird Konversationsstunden auf Italienisch und Englisch anbieten. „Hier lernen wir auch etwas fürs Leben durch den Austausch mit den älteren Menschen“, so Aurora und Wolf.

Auch die Bewohner freuen sich über die Unterstützung: „Mit meinem PC habe ich immer nur Probleme, aber Wolf hat sich da schon wunderbar gekümmert. Jetzt läuft er wieder“. „Wir sehen den Einzug von Aurora und Wolf sehr positiv. Es gab auch bei den Residentinnen und Residenten, die wir vorher befragt haben, keinerlei Vorbehalte, sondern nur neugierige Freude. Sie lieben ihre lebendige Residenz so wie wir“, so Direktorin Hartl-Wagner, die sich bei WGE! für die tolle Kooperation bedankt.

Über das Mehrgenerationenleben in der Residenz kann man sich laufend auf der Facebook Seite der Senioren Residenz Josefstadt ein Bild machen.