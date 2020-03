Semperit liefert mehr als 60 Millionen Handschuhe

Mehr als 60 Millionen Handschuhe werden von Semperit für Österreich hergestellt.

Die Semperit Holding, österreichischer Hersteller von Schutzhandschuhen für Untersuchungen und Operationen, liefert in der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie mehr als 60 Millionen Handschuhe. Laut Aussendung des Unternehmens vom Donnerstag soll in einer Kooperation mit dem Krisenstab der österreichischen Bundesregierung das medizinische Personal in Österreich mit Schutzausrüstung versorgt werden.