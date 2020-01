Semmeringtunnel soll erst 2027 eröffnet werden

Dass der Semmeringtunnel erst 2027 eröffnet werden kann, liege laut ÖBB "in der Natur so eines Megaprojekts".

ÖBB-Chef Andreas Matthä hat es bereits Ende des Vorjahres vage angekündigt, nun ist es offiziell: Der Semmeringtunnel zwischen Niederösterreich und der Steiermark verzögert sich um rund ein Jahr und wird nun 2027 eröffnet. Dies teilten heute die ÖBB auf APA-Anfrage mit. "Das liegt in der Natur so eines Megaprojektes", so die Staatsbahn.