Semmeringer Basistunnel: Keine Verunreinigungen von Gips

Die Verunreinigungen im Göstritz- und Auebach stammen wohl doch nicht von Gips. Das belegen niedrige Sulfat-Werte in den Proben. Neue Auswertungen sollen auch neue Erkenntnisse bringen.

Die im Zusammenhang mit Arbeiten am Semmering-Basistunnel entstandenen Verunreinigungen im Göstritz- und Auebach sind nach Angaben der Abteilung für Wasserwirtschaft des Landes Niederösterreich nicht durch Gips verursacht worden. Durchgeführte Untersuchungen würden diesbezüglichen Angaben der Umweltschutzorganisation "Alliance for Nature" (AFN) widersprechen, hieß es am Freitag auf Anfrage.