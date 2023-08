Semmelweis Institut nimmt konkrete Formen an

Ende 2021 wurde das neue Ignaz Semmelweis Institut (ISI) angekündigt, in dem die Expertise in Sachen Infektionskrankheiten gebündelt werden soll. Das von fünf Unis getragene Institut nimmt nun konkrete Formen an.

Erforschung von Infektionskrankheiten im Semmelweis Institut

Die Leitungsprofessur, eine Professur für Infektionsmedizin (Medizin-Uni Wien), hofft Müller "in Bälde" besetzen zu können. Auch die Berufungen für die ersten Professuren an den anderen beteiligten Unis laufen bereits, wie es dort auf APA-Anfrage hieß. An der Medizin-Uni Graz wird eine Professur zu den zunehmenden Pilzinfektionen und den damit verbundenen Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung eingerichtet, Ziel sind neue Ansätze in Diagnostik und Behandlung. An der Vetmed wird eine Professur für Infektiologie eingerichtet, die Verhandlungen zur Besetzung laufen gerade. Bereits vergeben wurden die Stellen in Innsbruck und Linz: An der Medizin-Uni Innsbruck wurde die Professur für Epidemiologie und Public Health mit dem Epidemiologen Peter Willeit besetzt. An der Uni Linz geht die Professur für Klinische Infektiologie an Helmut J.F. Salzer, einen Experten im Bereich pulmonaler Infektiologie und Tropenmedizin.