Semesterferienende sorgt in Österreich für Staus

Mit dem Ferienende in Österreich treten dieses Wochenende nun auch die letzten Semesterurlauber aus Oberösterreich und der Steiermark ihre Heimreise an.

Zu einer Verkehrsentspannung kommt es aber vorerst nicht, da in Bayern und einigen Teilen Tschechiens und der Niederlanden die Semesterferien erst beginnen. Zu den Ferienurlaubern werden sich auch zahlreiche Tages- und Wochenendausflügler gesellen, was für ein höheres Verkehrsaufkommen auf einigen Hauptverbindungen und auf den Zufahrten in die Skigebiete sorgen wird.