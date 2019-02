Semesterferien: Kommendes Wochenende bringt Staus

Am kommenden Wochenende endet für die Wiener Schüler die Ferienwoche, für die westlichen Bundesländer beginnen die Ferien. Staus sind dabei am Samstag und Sonntag vorprogrammiert.

Das kommende Wochenende bringt laut ARBÖ höchstwahrscheinlich die bis dato längsten Staus des Jahres 2019. Für die Schülerinnen und Schüler aus dem Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in den deutschen Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnen die Semesterferien. Ihre “Leidensgenossen” aus Wien, Niederösterreich und Brandenburg sowie Berlin müssen wieder zurück in die Schule. Erneut wird der Stautag schlechthin der Samstag, gefolgt vom Sonntag.

Samstag: Auf Transitrouten staut es sich

Ab den frühen Morgenstunden am Samstag wird für die Autofahrer ein langer Geduldsfaden vor allem auf den Transitrouten und den Zufahrtsstraßen zu den Skigebieten in Salzburg, Tirol und Vorarlberg ein guter Reisebegleiter. Aber auch in Kärnten und der Obersteiermark, hier speziell Ennstal wird es bis Mittag zum Teil nur sehr langsam weitergehen. Die Verkehrsexperten des ARBÖ-Informationsdienstes haben die wahrscheinlichsten Staupunkte zusammengefasst: